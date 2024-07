Caffè filosofico: quale spiritualità?

.La spiritualità è una dimensione fondamentale dell’essere umano. Ci sono diverse forme di spiritualità, sia religiose che non.

Anche gli atei e i non credenti hanno la loro spiritualità. In un tempo caratterizzato dalla liquidità e dalla crisi del senso religioso, quale spiritualità è possibile disegnare!

Se discuterà a Manfredonia il 30 luglio alle ore 18.30 presso la libreria Mondadori, in un incontro a tre voci, per la prima volta tra persone che hanno una posizione diversa. Vi aspettiamo presso la libreria Mondadori in Corso Manfredi, come da locandina!