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Manfredonia si illumina di verde per la giornata nazionale SLA

Anche la Città di Manfredonia ha aderito alla 19ª Giornata Nazionale SLA, promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, illuminando di verde la facciata di Palazzo San Domenico.

Un gesto simbolico che ha unito Manfredonia alle tante città italiane che hanno scelto di accendere una luce sulla realtà delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica e delle loro famiglie.

L’Amministrazione comunale ha voluto così testimoniare la propria vicinanza e contribuire a mantenere alta l’attenzione sui temi dell’assistenza, della ricerca, dei diritti, della dignità e dell’inclusione.

Il verde che ha illuminato Palazzo San Domenico è stato un segno di partecipazione a una mobilitazione nazionale che richiama istituzioni e comunità alla responsabilità dell’ascolto e della solidarietà concreta.

Manfredonia c’è. Accanto alle persone con SLA e alle loro famiglie.