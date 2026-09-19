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Manfredonia, Ciaramella prima dell’Ebolitana: “Ci servono vittorie ed entusiasmo”
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Manfredonia, Ciaramella prima dell’Ebolitana: “Ci servono vittorie ed entusiasmo”
Mister Ciaramella presenta ai microfoni del club sipontino la gara contro l’Ebolitana dell’ex Pezzella: “La squadra sta bene, abbiamo superato queste due gare impegnative giocando bene. Ma ora dobbiamo cercare di vincere, soprattutto sul nostro campo amico”.
L’allenatore del Manfredonia poi parla del prossimo avversario: “Loro hanno mostrato nelle prime gare di essere una squadra ostica, dobbiamo prepararla bene, ma giocando sempre il nostro calcio propositivo”.
Chiusura su Kapur: “Mercoledì è entrato bene, sfiorando subito il gol. É un giocatore che ci serviva”.