A causa del forte vento, alcuni alberi sono caduti sul piano viabile della strada statale 89 “Garganica” dir B. La strada è chiusa provvisoriamente al traffico dal km 0,000 al Km 11,832 in località Mattinata in provincia di Foggia.

Sul posto è presente il personale Anas, per la rimozione degli alberi e per il ripristino della circolazione in piena sicurezza. Il traffico viene deviato sulla strada provinciale 55.