Caciocavallo podolico, il formaggio che sa di Gargano

Il Caciocavallo è senza dubbio uno dei simboli del Gargano, un formaggio dalle intense note aromatiche che non puoi non si può non assaggiare in una visita sul Gargano.

Per caciocavallo podolico s’intende quella particolare varietà di caciocavallo prodotta esclusivamente con il latte delle vacche Podoliche. Produzione che deve avvenire seguendo il metodo tradizionale.

Questa razza bovina “podolica” viene allevata in varie regioni d’Italia dall’Abruzzo alla Basilicata, dalla Calabria alla Campania, fino al Molise e appunto alla Puglia. Grazie alla caratteristiche che le vacche pascolano allo stato brado il caciocavallo riesce a conservare un gusto intenso ed autentico.

Il caciocavallo podolico è un formaggio nobile, consumato soltanto in tavola, solitamente all’inizio o alla fine dei pasti. Un avanzato grado di stagionatura (anche cinque, sei anni) gli conferisce una serie di qualità organolettiche: profumi complessi, di pascolo e di macchia mediterranea, nonché una persistenza gustativa inimitabile.

Pare che il bovino di razza Podolica sia conosciuto fin dal IV millennio a.C. quando, in Medio Oriente, fu addomesticata dall’uomo.

Il Caciocavallo è un formaggio da tavola che ben si abbina a vini rossi e miele

Famosissimo il Caciocavallo Impiccato, ossia il caciocavallo “appeso” e lasciato sciogliere su una brace per poi riporlo su una bruschetta calda.

Il Caciocavallo Podolico del Gargano è Presidio Slow Food.