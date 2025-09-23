Buongiorno mamma 3 anticipazioni terza puntata 30 settembre: Guido sconvolto dal segreto di Anna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 30 settembre andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 la terza puntata di Buongiorno mamma 3, la fiction con protagonista l’attore Raoul Bova nei panni di Guido. Le anticipazioni del nuovo appuntamento rivelano che la famiglia Borghi dovrà affrontare alcuni problemi che minacceranno di distruggere la loro serenità ritrovata. Agata, invece, attraverserà un periodo di smarrimento, incapace di metabolizzare la scelta di Guido di costruire un futuro insieme a Lauro. Dagli spoiler di Buongiorno mamma 3 rivelano che Laura prenderà una decisione coraggiosa. La donna deciderà di raccontare la verità ai ragazzi mentre Mauro vorrà raccontare a Marta tutto quello che ha scoperto.

Buongiorno mamma 3 anticipazioni: Guido scopre che Anna aveva un segreto

Le anticipazioni di Buongiorno mamma 3 riguardanti la terza puntata in programma il 30 settembre su Canale 5 rivelano che Sole si domanderà la regione che ha portato Alessandro ad intraprendere un percorso verso il sacerdozio. Jacopo, invece, apparirà determinato a riconquistare la stima e l’affetto della bellissima Lea anche se per lei sarà difficile concedergli il perdono. Francesca, intanto, si troverà davanti ad un bivio visto che ha deciso di confrontarsi con Karim dopo la scoperta che attende un bambino. Guido e Agata saranno vicini a scoprire un segreto che li lascerà senza parole. Il pubblico scoprirà che Anna aveva nascosto un segreto di portata enorme. Una verità che emergerà e sarà destinata a stravolgere ogni equilibrio.