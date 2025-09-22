Balene anticipazioni seconda puntata 28 settembre: Fosco fa una confessione choc a Evelina e Milla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 28 settembre andrà in onda la seconda puntata di Balene, la fiction con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Le anticipazioni del nuovo appuntamento in onda su Rai 1 rivelano che Evelina apparirà sicura che Adriana non sia deceduta di morte naturale e per questo non avrà nessuna intenzione di arrendersi a trovare la verità. La donna a questo punto deciderà di recarsi insieme a Milla presso l’associazione Sos Balene. In questo frangente, Evelina verrà a sapere un dettaglio non da poco sulla relazione tra Adriana e l’ex marito Fosco. Il pubblico scoprirà che l’uomo aveva iniziato un’ altra storia dopo aver messo fine al suo rapporto sentimentale con l’ex moglie.

Balene anticipazioni 28 settembre: Evelina e Milla scoprono che Adriana stava con un altro

Le anticipazioni di Balene riguardanti la seconda puntata in programma domenica 28 settembre a partire dalle ore 21:20 su Rai 1 rivelano che Milla riprenderà il suo lavoro al pastificio di famiglia. La donna chiederà aiuto ad un avvocato per le questioni legali dell’azienda. Milla però sarà all’oscuro che Cesare è a conoscenza di un segreto che potrebbe distruggere il pastificio. Nel frattempo, Evelina aiuterà l’amica a cambiare look per introdursi in casa di Adriana. Il marito Fosco sorprenderà le due donne con una confessione. L’uomo rivelerà che da tempo entrambi erano fidanzati con altri partner. Intanto il computer di Adriana ricomparirà senza una spiegazione ma il video che aveva insospettito Evelina apparirà scomparso nel nulla. Le due amiche cercheranno di ricostruire le ultime ore dell’amica, scoprendo che aveva avuto una lite col vicino di casa.