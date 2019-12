Buon Natale da “IlSipontino.net”

So this is Christmas

And what have you done

Another year over

And a new one just begun

And so this is Christmas

I hope you have fun

The near and the dear one

The old and the young

A very Merry Christmas

And a happy new year

Let’s hope it’s a good one

Without any fear

And so this is Christmas

For weak and for strong

For rich and the poor ones

The world is so wrong

And so happy Christmas

For black and for white

For yellow and red one

Let’s stop all the fight

A very Merry Christmas

And a happy new year

Let’s hope it’s a good one

Without any fearAnd so this is Christmas

And what have we done

Another year over

A new one just begun

And so happy Christmas

We hope you have fun

The near and the dear one

The old and the youngA very Merry Christmas

And a happy new year

Let’s hope it’s a good one

Without any fear

War is over, if you want it

War is over nowla, la, ah, ah

Happy Christmas

Happy Christmas (happy Christmas)

Happy Christmas (happy Christmas)

Così questo è il Natale,

e cosa hai fatto?

un altro anno è passato

ed uno nuovo è appena iniziato

e così questo è il Natale

spero che ti diverta

con il più vicino e il più caro

col più vecchio e il più giovane

un felice Natalee un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura

e così questo è il Natale (la guerra è finita)

per i deboli e per i forti (se lo vuoi)

per i ricchi e per i poveri (la guerra è finita)

il mondo è così sbagliato (se lo vuoi)

e così buon Natale (la guerra è finita)

per i neri e per i bianchi (se lo vuoi)

per i gialli e per i neri (la guerra è finita)

fermiamo tutte le guerre (adesso)

un felice Natale

e un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura

così questo è il Natale (la guerra è finita)

e cosa hai fatto? (se lo vuoi)un altro anno è passato (la guerra è finita)

ed uno nuovo è appena iniziato (se lo vuoi)

e così questo è il Natale (la guerra è finita)

spero che ti diverta (se lo vuoi)

con il più vicino e il più caro (la guerra è finita)

col più vecchio e il più giovane (adesso)

un felice Natale

e un meraviglioso anno nuovo

speriamo che sia davvero un buon anno

senza alcuna paura

la guerra è finita, se lo vuoi

la guerra è finita, adesso

buon Natale.

Testo di: John Winston Lennon / Yoko Ono