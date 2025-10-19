[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Buio pesto sull’Ospedale San Camillo di Manfredonia: cosa dice la normativa e chi sono i responsabili

Lontano dai proclami, dalle battaglie politiche e dai selfie inaugurativi, quello che è accaduto ieri all’Ospedale di Manfredonia è di una gravità assurda, ancor di più se ancora nessuno dei vertici della sanità abbia proferito una sola parola sull’accaduto.

L’Ospedale di Manfredonia è rimasto per ore al buio, senza elettricità, per il malfunzionamento anche del gruppo elettrogeno che dovrebbe garantirne la continuità.

Cosa dice la normativa italiana? Che il funzionamento dei gruppi elettrogeni deve essere controllato e garantito da verifiche periodiche. È accaduto a Manfredonia?

L’assenza di elettricità in un Ospedale potrebbe avere una coda legale sia per l’Ospedale stesso che per i suoi dirigenti