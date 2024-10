Bucaro: “Per motivi personali ho declinato l’offerta del Manfredonia”

Bucaro, accostato nei giorni scorsi alla panchina del Manfredonia, ha confermato l’interesse dei sipontini a La Gazzetta del Mezzogiorno.

“Mi hanno contattato, per allenare in D, gli amici del Manfredonia nei giorni scorsi, una piazza in cui mi sono trovato bene ma a cui ho dovuto dire di no perché è un momento in cui non posso prendere impegni, per motivi personali che spero di superare a breve. Nel frattempo mi aggiorno e seguo quante più partite è possibile. È un campionato di Serie C avvincente ed equilibrato per come si sta sviluppando finora”