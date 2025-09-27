Brutale pestaggio a Foggia: 19enne sfigurato da un gruppo di adolescenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brutale pestaggio avvenuto questa notte in via Arpi, nel pieno centro storico di Foggia.

Secondo quanto riportato, un ragazzo di 19 anni è stato pestato da un branco di adolescenti senza alcun motivo. La violenta e ingiustificata aggressione gli avrebbe causato numerose fratture scomposte al volto.

La vittima probabilmente dovrà subire interventi di chirurgia maxillo-facciale poiché completamente sfigurato dagli aggressori.

Intanto sui social i cittadini stanno esprimendo piena solidarietà al ragazzo ma soprattutto grande indignazione nei confronti di quello che rappresenta l’ennesimo episodio di violenza nella città.