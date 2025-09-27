Cronaca ItaliaCronaca Puglia
Brutale pestaggio a Foggia: 19enne sfigurato da un gruppo di adolescenti
La vittima ha riportato diverse fratture scomposte al volto e dovrà probabilmente ricorrere a degli interventi di chirurgia maxillo-facciale.
Brutale pestaggio avvenuto questa notte in via Arpi, nel pieno centro storico di Foggia.
Secondo quanto riportato, un ragazzo di 19 anni è stato pestato da un branco di adolescenti senza alcun motivo. La violenta e ingiustificata aggressione gli avrebbe causato numerose fratture scomposte al volto.
La vittima probabilmente dovrà subire interventi di chirurgia maxillo-facciale poiché completamente sfigurato dagli aggressori.
Intanto sui social i cittadini stanno esprimendo piena solidarietà al ragazzo ma soprattutto grande indignazione nei confronti di quello che rappresenta l’ennesimo episodio di violenza nella città.