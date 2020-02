Bruno Mondelli: “Quest’anno non ci sono le condizioni per la rievocazione storica della socia”

Ringraziando il direttore di ManfredoniaNews.it per la richiesta di riproporre la rievocazione storica della socia, protagonista delle ultime tre edizioni del Carnevale di Manfredonia, Bruno Mondelli, presidente dell’Associazione Arte in Arco ha risposto su Facebook:

Carissimo Direttore, grazie per questo tuo articolo, permettimi di ricordare in primis, che il sottoscritto senza la collaborazione di Ionata Michele, Gilbert Bizzarro ,Matteo Totaro , Salvatore Ciani Ciani’s Band, Tonio Andreano, Antonio Marinaro, Matteo Borgia, Patrizio Di Gennaro, Antonio De Biase, Vincenzo D’Oria, Nicola Iacoviello, Il Gruppo degli Spampanati, Il Gruppo Folk Sipontino, ed altri, non avrebbe mai potuto organizzare quelle belle serate rievocative, dove l’obiettivo primario è stato quello di far conoscere ai più giovani e ai tanti ospiti forestieri che hanno affollato i locali messi a disposizione della ASP SMAR, quello che era il divertimento puro di una volta ,nel periodo carnevalesco. Purtroppo quest’anno non ci sono le condizioni per poter ripetere l’evento per come è stato pensato e ideato da me.

Attualmente il mio impegno nel “Carnevale di tutti” è concreto ed è facilmente dimostrabile, ma non tocca a me comunicarlo.

Personalmente ti ringrazio per “l’invito”, confido nella edizione del 2021