Brooklyn Beckham contro i genitori, ecco perchè

Esplode la guerra in casa Beckham. Il primogenito Brooklyn ha rotto il silenzio con un lungo sfogo sui social, accusando apertamente i genitori David e Victoria di averlo controllato per tutta la vita...

Esplode la guerra in casa Beckham. Il primogenito Brooklyn ha rotto il silenzio con un lungo sfogo sui social, accusando apertamente i genitori David e Victoria di averlo controllato per tutta la vita e di aver sabotato il suo matrimonio con Nicola Peltz.

Le accuse pesanti

In una serie di Instagram Stories, il 26enne ha lanciato accuse durissime: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita". Brooklyn sostiene che i genitori abbiano sempre dato priorità alla loro immagine pubblica rispetto al benessere familiare dei figli, vendendo "bugie ai media" per mantenere la facciata della famiglia perfetta.

Il matrimonio rovinato

Al centro delle accuse c'è il matrimonio con Nicola Peltz, celebrato nel 2022 a Palm Beach. Brooklyn sostiene che i genitori abbiano cercato in tutti i modi di sabotare le nozze, dalla scelta dell'abito della sposa ai rapporti con la famiglia di lei. Particolare scalpore ha suscitato il riferimento a un "ballo inappropriato" di Victoria con il figlio durante il ricevimento.

La risposta dei genitori

David e Victoria hanno reagito con compostezza alle accuse pubbliche. Attraverso fonti vicine alla coppia è trapelato un commento: "Bisogna lasciare che i figli commettano errori". I Beckham non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mantenendo il riserbo che li ha sempre contraddistinti.