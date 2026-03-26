Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra il 25 marzo

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Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. Il cantante, 37 anni, e l’attrice, 31 anni, hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Allegra, venuta alla luce il 25 marzo.

La coppia ha condiviso la notizia con i fan pubblicando i primi scatti in tre e accompagnandoli con una frase molto emozionante: “Figlia di un immenso amore”. Un annuncio che in poche ore ha fatto il giro del web, diventando una delle notizie più cercate su Briga e Arianna Montefiori.

Briga e Arianna Montefiori genitori: quando è nata la figlia Allegra

La piccola Allegra è nata il 25 marzo e rappresenta il coronamento di una storia d’amore iniziata nel 2019. I due si sono sposati nel 2021 e nel novembre 2025 avevano annunciato pubblicamente di essere in attesa di una bambina.

Da quel momento, i fan hanno seguito con grande affetto la gravidanza di Arianna Montefiori, tra interviste, aggiornamenti sui social e momenti condivisi con grande sincerità.

L’annuncio della gravidanza a Verissimo

Ospiti nel programma Verissimo, Briga e Arianna Montefiori avevano rivelato di aspettare una bambina. Durante l’intervista, l’attrice aveva raccontato di aver inizialmente pensato che fosse un maschio, ma dopo l’ultima ecografia qualcosa era cambiato.

“Ho visto il suo nasino e ho avuto il dubbio che fosse una femminuccia”, aveva raccontato Arianna con grande emozione

Il difficile percorso prima della nascita della figlia

La coppia aveva anche parlato apertamente del percorso non semplice che li ha portati a diventare genitori. Arianna Montefiori aveva spiegato che da anni cercavano di realizzare il sogno di avere un figlio e che, dopo diversi tentativi, avevano deciso di farsi aiutare dalla medicina.

Briga aveva poi rivelato che inizialmente si trattava di una gravidanza gemellare. Uno dei due feti, però, si è riassorbito nelle prime settimane. Un momento molto difficile, che Arianna aveva raccontato con grande sincerità: “Io mi sentivo già mamma di due bambini”.

È nata la figlia di Briga: oggi la coppia festeggia Allegra

Oggi, con la nascita della piccola Allegra, si apre un nuovo capitolo per Briga e Arianna Montefiori. Un momento atteso a lungo, vissuto con grande emozione e finalmente coronato dall’arrivo della loro bambina.

Una notizia che sta facendo il giro del web e che conferma quanto la coppia sia tra le più amate dal pubblico italiano.