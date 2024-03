Breve storia del famoso imprenditore marittimo, Cavaliere Saverio Petrangelo

Manfredonia – ERANO gli anni ’66 – quando un signore di nome Saverio Petrangelo, abitante in zona centro – di famiglia benestante, commerciante di pesce – un giorno decise di aprire una fabbrica , per la lavorazione ed esportazione di pesce, e diventare Imprenditore marittimo.

Aprì la Fabbrica nella zona di Macchia…ed in breve tempo dette lavoro a tante mamme e papà bisognosi.

Mentre la fabbrica diventò importante in poco tempo…esportando in tutta Italia e all’estero – i famosi prodotti marittimi di Manfredonia – vari tipi di pesce in scatole di grandi dimensioni e anche piccoli…riuscì a fare di quell’azienda una famiglia…tutti lavoravano – però anche per molte ore…aveva addirittura messo a disposizione un pulmino per i lavoratori.

La nostra Manfredonia è sempre stata ricchissima di pesce…ed ha avuto sempre una grande tradizione – i nostri scatolami erano conosciutissimi nella Penisola.

Dopo la prima grande azienda di pesce, che fu creata dai noti F.lli De Cristofaro – che furono un vera potenza … la città lavorava ed in silenzio dava dignità alla nostra terra.

Alle sue spalle c’era lui, il sig.”Brascell” – anche se a dire il vero noi sipontini, avevamo tantissime altre piccole aziende.

La nostra attività di paese; oramai ingrandito basava molto l’economia sul pescato – e le fabbriche d’esportazione di pesce freschissimo – appena pescato…passava alla produzione e alla lavorazione in scatolame – qualità di pesce buonissimo.

Poi dopo tanti anni cominciò la crisi…dovuti a tanti fattori…Saverio “Brascell” – chiuse la sua fabbrica…e rimase Camillo De Cristofaro e famiglia , che navigava in un benessere – che in un anno a quel tempo festeggiò oltre il miliardo di vecchie lire.

Toccava quindi a lui; unico e solo a mantenere l’attività di esportazione nella Penisola, anche se il signore Saverio Petrangelo – fece nota Manfredonia ovunque – diventando Cavaliere del lavoro – ed ebbe l’onore di avere rapporti con personalita dello stato più importanti. Nella foto vi appare una delle tanta imbarcazioni del signor ” Brascell “

…e dare lavoro a noi gente di mare.

Ricordo furono anni di grazia e di vita pacifica e tranquilla – deliziosissima dal punto di vista umano e di vita.

Di Claudio Castriotta