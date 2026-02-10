Brando Ephrikian segnato dalle accuse e dagli attacchi, lo sfogo: “So di essere innocente ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è un periodo affatto semplice per Brando Ephrikian, dopo le accuse dell’ex fidanzata Raffaella Scuotto si è ritrovato al centro di dure critiche e insulti.

Sin dall’inizio ha detto che ciò che ha rivelato l’ex fidanzata non corrisponde alla realtà, sui social però ha dovuto fare i conti con tanto odio e feroci insulti, situazione che lo ha gettato nello sconforto. Proprio per questo motivo è rimasto lontano dai social per un po’, perché sentiva il bisogno di fermarsi e di non leggere i commenti pieni di cattiveria e rabbia per proteggersi.

Sfogo social di Brando Ephrikian dopo le accuse dell’ex fidanzata: perché ha scelto il silenzio

Dopo qualche giorno di assenza sui social l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è sfogato sul suo profilo Instagram. Tramite un post che ha pubblicato, tra le varie cose, ha ammesso che quello che è successo lo ha segnato e continua a segnarlo. Ha però detto che resta sereno e pulito dentro.

Brando Ephrikian ha rivelato: “So chi sono e so di essere innocente rispetto a ciò di cui vengo accusato. Sono giorni in cui mi sento stanco, triste, a tratti arrabbiato, ma anche più consapevole”. L’ex tronista ha fatto sapere che sta provando a rimettere in ordine i pensieri prendendosi il tempo che gli serve. A detta sua è un momento di silenzio necessario per tornare a respirare.