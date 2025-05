[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Branco di cinghiali, a Orsara di Puglia sono sempre di più

Queste immagini sono state registrate da un agricoltore associato alla CIA Agricoltori di Orsara di Puglia in località Montagna spaccata. Siamo sui Monti Dauni, in provincia di Foggia.

Da oltre 10 anni, ormai, non solo in quest’area, ma in tutta la Capitanata e in gran parte della Puglia la presenza e le scorrerie dei cinghiali si sono moltiplicate.

Nel Foggiano, proliferano senza controllo negli oltre 120mila ettari di boschi delle aree montane, ma per trovare cibo si spostano in branco arrivando anche in vaste zone della pianura del Tavoliere.

Sono aumentati a dismisura non solo gli ungulati ma anche i danni di cui sono la causa. Divorano tutto quello che incontrano sulla loro strada.

Danneggiano i frutteti, le leguminose, gli uliveti, le colture orticole, e sono un pericolo spesso mortale sulle strade, dove ormai sempre più spesso causano gravissimi incidenti. Le misure ordinarie di contenimento, quando sono state attuate, non hanno ottenuto risultati.

L’approccio al problema, che è diventato enorme, risulta tuttora del tutto inadeguato. Occorre che le istituzioni, a tutti i livelli, prendano pienamente coscienza di quanto sta accadendo, altrimenti la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente.

CIA Agricoltori Italiani di Puglia sta denunciando da anni l’esplosione del fenomeno-cinghiali in provincia di Foggia e in tutta la Puglia, esortando le istituzioni a programmare e attuare finalmente delle politiche e delle misure efficaci e capaci di contrastare realmente l’emergenza.