Bradley Cooper e Gigi Hadid: nozze in vista nel 2026

Bradley Cooper e Gigi Hadid sarebbero pronti al grande passo. Secondo il Daily Mail, l'attore americano avrebbe già chiesto il permesso alla madre della modella, Yolanda Hadid, per sposare sua figlia....

Bradley Cooper e Gigi Hadid sarebbero pronti al grande passo. Secondo il Daily Mail, l'attore americano avrebbe già chiesto il permesso alla madre della modella, Yolanda Hadid, per sposare sua figlia. Il matrimonio potrebbe celebrarsi entro la fine del 2026.

La proposta che fa sognare Hollywood

Dopo due anni di relazione, la coppia sembra aver deciso di ufficializzare il loro amore. Le fonti vicine ai due raccontano di un Bradley Cooper determinato a costruire una famiglia solida con Gigi a New York. "Vuole che lei sappia quanto è serio nei suoi confronti", riporta il tabloid meteo inglese.

Il consenso di mamma Yolanda avrebbe impressionato positivamente tutta la famiglia Hadid. Anche Gigi avrebbe già espresso il desiderio di pronunciare il fatidico sì, confidando al padre le sue intenzioni. Un passo importante per la modella, che sulle pagine di Vogue si era detta "molto fortunata" di aver incontrato Bradley.

Dietro la decisione non c'è solo l'amore travolgente che li lega, ma anche il desiderio di far crescere insieme i rispettivi figli. Gigi è mamma di Khai, cinque anni, nata dalla relazione con Zayn Malik. Bradley è padre di Lea De Seine, otto anni, avuta da Irina Shayk. La coppia sogna anche di allargare ulteriormente la scienza famiglia una volta sposati.