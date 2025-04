[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BOTTA FREDDA DI STAMPO INVERNALE AD APRILE!!

Fatto il cambio di stagione? male… perché da #domenica assisteremo ad un follia termica in pochissime ore. Passeremo da una mattinata domenicale mite con termiche anche superiori ai 20 gradi, ad un serata sempre di domenica con un tracollo termico fino a 10 gradi in meno rispetto ad oggi. Infatti le massime nella giornata di lunedì e martedì prossimo supereranno di poco i 10 gradi. #Freddo condito dai vivaci venti di maestrale che faranno piombare la nostra regione in 48 ore di pieno inverno.

Sarà un incursione fredda incisiva ma breve, dato che già da mercoledì sera le temperature si alzeranno nuovamente in maniera repentina fino a tornare miti già nel week-end successivo. Inoltre questa “botta” fredda sarà “avara” di precipitazioni ma al tempo stesso ventosa e quindi percezione di freddo accentuato.

Cappotti e cappelli a portata di mano, l’inverno regalerà il suo ultimo acuto, fuori stagione!

MeteoPuglia in Foto