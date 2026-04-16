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Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano

Redazione16 Aprile 2026
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Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano

Torna il “Borgo Talent” festival ideato e condotto da Luigi Mossuto dal 2017 appuntamento fisso ed atteso nell’estate garganica direttamente da Borgo Celano in scena per tre serate consecutive dove i talentuosi concorrenti sono i protagonisti.

C’è stata una diretta social direttamente dove sono state annunciate le date, il regolamento e le principali novità dell’edizione 2026.

Hanno partecipato alla diretta social:

-Lugi Mossuto: Fondatore e Conduttore

-Silvio Nardella: Direttore Artistico

-Gina Palmieri: Presidente di giuria

-Michele Longo: Presidente provinciale ASNALI che si occuperà del Premio Aziende di Talent

Dal 20 Aprile al 20 Maggio saranno aperte le iscrizioni per chi si vuole candidare a partecipare come concorrente alle seguenti categorie:

-CANTAUTORI

-INTERPRETI

-KIDS dai 5 agli 11 anni

 -SUONI: musicisti che suonano strumenti live

Indirizzo email segreteriaprolocoborgocelano@gmail.com

La Vieste en Rose
Redazione16 Aprile 2026