Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano
Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano
Torna il “Borgo Talent” festival ideato e condotto da Luigi Mossuto dal 2017 appuntamento fisso ed atteso nell’estate garganica direttamente da Borgo Celano in scena per tre serate consecutive dove i talentuosi concorrenti sono i protagonisti.
C’è stata una diretta social direttamente dove sono state annunciate le date, il regolamento e le principali novità dell’edizione 2026.
Hanno partecipato alla diretta social:
-Lugi Mossuto: Fondatore e Conduttore
-Silvio Nardella: Direttore Artistico
-Gina Palmieri: Presidente di giuria
-Michele Longo: Presidente provinciale ASNALI che si occuperà del Premio Aziende di Talent
Dal 20 Aprile al 20 Maggio saranno aperte le iscrizioni per chi si vuole candidare a partecipare come concorrente alle seguenti categorie:
-CANTAUTORI
-INTERPRETI
-KIDS dai 5 agli 11 anni
-SUONI: musicisti che suonano strumenti live
Indirizzo email segreteriaprolocoborgocelano@gmail.com