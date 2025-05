[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo Mezzanone: La Polizia di Stato controlla 83 autovetture e ne sequestra penalmente 11 di provenienza illecita.

La Questura di Foggia, la scorsa settimana, ha coordinato un delicato ed importante servizio straordinario che ha visto coinvolto personale della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, finalizzato al rinvenimento, al controllo e al sequestro di autovetture di provenienza illecita.

Le attività si sono svolte in Borgo Mezzanone, in agro del Comune di Manfredonia, presso le aree limitrofe all’ex pista del C.A.R.A. ed hanno portato al controllo di nr. 83 autovetture, di cui 11 sono state sequestrate penalmente in quanto provento di attività illecita.

La Polizia di Stato manterrà costantemente alta l’attenzione sulle aree limitrofe all’ex pista del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone e, in particolare, incrementerà progressivamente servizi straordinari, in sinergia con le altre forze di Polizia presenti sul territorio, per contrastare l’annoso fenomeno dei furti di autoveicoli che interessa il territorio di questa Provincia.