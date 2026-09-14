Vieste

Borgo in Bianco a Vieste: la musica che accompagnerà la serata nelle vie del centro

Redazione14 Settembre 2026
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A Borgo in Bianco la musica accompagnerà ogni passo tra le vie del centro storico di Vieste, con live, DJ set e sonorità tutte da vivere.

Da Talea Music a Fisarmonica, da GraceNote Duo a Spazio 900, passando per Nando Jazz on Mode Duet, Gabrielino DJ, Roccia “Il Gran Jukebox”, Gabriel DJ, Noemi Martich, Peko DJ e tanti altri protagonisti della serata.

E per il gran finale, il ritmo si accende con SAMSARA TOUR. 🔥

📅 Sabato 19 settembre 2026, dalle ore 19:00

📍 Centro storico di Vieste

Scorri il carosello e scopri tutta la musica di Borgo in Bianco 2026.

Redazione14 Settembre 2026