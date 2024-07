Boom social e tv per Battiti Live

Ieri sera su Canale 5 esordio vincente per la nuova edizione di “Cornetto Battiti Live”: leader assoluto della serata con 2.707.000 spettatori e il 22.38% di share (che cresce al 24.44% sul target commerciale).

La prima puntata del festival musicale dell’estate, condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha raggiunto picchi di 3.866.000 spettatori.

Numeri record tra i giovanissimi: media del 33.6% di share sul target 15-19 anni e il 27.1% di share sui 15-34enni.

BATTITI LIVE, BOOM ANCHE SUI SOCIAL

Boom anche sui social: #BattitiLive è stato l’argomento più discusso in Italia.

“Impegno, dedizione, sacrificio e una professionalità crescente di tutto il team che lavora intorno a questo grandissimo evento e che non smetterò mai di ringraziare”, commenta Marco Montrone, Presidente di Radio Norba.

“SIAMO GRATI A MEDIASET”

“E’ un programma che da 8 anni consecutivi fa registrare incrementi di ascolti fino ad essere il programma più visto in Italia e questo non può considerarsi certamente un caso. Siamo grati a Mediaset, al direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, per aver puntato su di noi, riconoscendo il successo di un programma, di un brand, che appartiene innanzitutto alla gente, agli spettatori che tutti gli anni vengono a trovarci nelle piazze e che da ormai 8 anni restano incollati alla tv per seguire un programma che ha il merito di intrattenere il pubblico anche nelle afose serate estive. Grazie di cuore a tutti, siamo orgogliosi del risultato ottenuto”.

Il prossimo appuntamento con “Cornetto Battiti Live” è fissato per lunedì 15 luglio in prima serata su Canale 5.