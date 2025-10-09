Boom per il turismo in Puglia, +23,8% di stranieri!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Puglia si conferma una delle destinazioni più luminose del Mediterraneo. I dati dei primi otto mesi del 2025 parlano chiaro: il turismo pugliese sta vivendo un vero e proprio boom, con numeri che superano nettamente i risultati già eccellenti dell’anno precedente.

Una Crescita a Doppia Cifra Trainata dagli Stranieri

Nei primi otto mesi del 2025, la regione ha registrato 4,8 milioni di arrivi e 17,5 milioni di presenze. Questi numeri segnano una crescita impressionante del +11,8% negli arrivi e del +10,1% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024.

A dare la spinta maggiore è il pubblico internazionale. I visitatori stranieri hanno fatto registrare un balzo straordinario, con un aumento del +23,8% negli arrivi e del +22,4% nei pernottamenti. Una conferma che la Puglia, grazie al suo fascino inalterato e a un’offerta in continua evoluzione, è ormai stabilmente tra le mete più amate a livello globale.

Come ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane: «Il turismo in Puglia continua a crescere con forza e i numeri lo dimostrano. Sono risultati che non arrivano per caso, ma sono il frutto di una visione chiara e di politiche che hanno puntato sull’ampliamento della stagione, sull’internazionalizzazione e sulla qualità dell’offerta».

Puglia migliore “Destinazione Digitale” del 2025

Non è solo una questione di numeri. La qualità dell’esperienza turistica pugliese è stata riconosciuta anche a livello nazionale. Agli Oscar del Turismo 2025 – Italia Destinazione Digitale, ideati da The Data Appeal Company, la Puglia è stata premiata per la migliore reputazione online d’Italia.

L’analisi, basata su un’enorme mole di dati digitali (29,5 milioni di contenuti e oltre 770 mila punti di interesse) e supportata da modelli di intelligenza artificiale, ha misurato la qualità dell’esperienza vissuta dai turisti. Il risultato è l’immagine di una regione capace di coniugare armoniosamente autenticità, accoglienza e servizi di alto livello.

Un Modello di Successo Consolidato

Questi risultati non sono un fuoco di paglia, ma la tappa più recente di un percorso di successo decennale. Come evidenziato dal direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, lo storico degli ultimi nove anni è sbalorditivo: dal 2015 al 2024 gli arrivi internazionali sono triplicati, passando da 730 mila a ben 2,3 milioni (+228%).

Questo successo ha un peso significativo sull’economia: oggi il turismo rappresenta quasi il 15% del PIL regionale e garantisce lavoro a oltre 120 mila persone.

Tutte le province pugliesi partecipano a questa crescita:

Bari e Taranto guidano la crescita generale degli arrivi.

e guidano la crescita generale degli arrivi. La provincia di Barletta-Andria-Trani segna l’incremento più alto di presenze.

segna l’incremento più alto di presenze. Vieste e Gallipoli si confermano le regine indiscusse delle vacanze lunghe.

e si confermano le regine indiscusse delle vacanze lunghe. Alberobello e Lecce rafforzano la loro attrattiva culturale, dimostrando di essere mete ideali anche per il turismo fuori stagione.

I dati, diffusi dall’Osservatorio Turistico della Regione Puglia e presentati al TTG Travel Experience di Rimini, descrivono una destinazione in piena espansione che ha saputo intercettare le nuove esigenze del turismo, sempre più orientato alla scoperta di mete che offrano autenticità e un’esperienza di viaggio ricca e genuina.