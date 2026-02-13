Bonus sociali ISEE 2026: soglia più alta per luce, gas, acqua e TARI e cosa cambia davvero

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A partire dal 1° gennaio 2026 è in vigore una delle modifiche più attese nel sistema di sostegno alle famiglie italiane: la soglia ISEE per accedere ai bonus sociali su energia elettrica, gas naturale, acqua e tassa sui rifiuti aumenta, ampliando il numero di nuclei familiari che possono beneficiare di queste agevolazioni. L’adeguamento dei limiti economici è frutto di una delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e nasce dall’esigenza di tenere conto dell’inflazione e del costo della vita, in modo da preservare l’efficacia di questi strumenti di sostegno in un periodo ancora caratterizzato da spese familiari elevate.

Secondo la nuova regolazione, la soglia ISEE ordinaria necessaria per avere diritto ai bonus sociali passa da 9.530 euro a 9.796 euro per l’anno 2026. Questo significa che una famiglia con un ISEE pari o inferiore a questo nuovo limite può vedere applicati automaticamente gli sconti sulle bollette di elettricità, gas e acqua, oltre che una riduzione sulla tassa sui rifiuti (TARI). Per i nuclei numerosi, cioè quelli con almeno quattro figli a carico, resta confermata la soglia maggiorata a 20.000 euro.

Perché la soglia ISEE è stata aggiornata

L’aumento della soglia non è un intervento isolato ma rientra nel meccanismo di aggiornamento periodico previsto dalla normativa di settore. Tale revisione si basa sull’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato negli ultimi tre anni. Questa metodologia permette di adeguare i parametri dei bonus sociali all’aumento dei costi, affinché l’accesso alle agevolazioni resti effettivo e non venga eroso dalla crescita dei prezzi. In pratica l’aggiornamento serve a mantenere il potere d’acquisto reale delle famiglie in difficoltà, evitando che l’inflazione renda i limiti precedenti troppo restrittivi.

Come funzionano i bonus sociali con la nuova soglia

I bonus sociali per luce, gas, acqua e TARI sono agevolazioni che si traducono in sconti direttamente applicati nelle bollette o nella tassa sui rifiuti. Per l’energia elettrica, ad esempio, lo sconto viene calcolato in base alla spesa annua dell’utente tipo, incidendo in modo significativo sull’importo complessivo dovuto. Nel caso del gas naturale lo sconto riguarda la spesa al netto delle imposte, mentre per l’acqua viene garantita una quantità minima di servizio a condizioni agevolate per ciascun componente del nucleo familiare.

Anche lo sconto sulla tassa rifiuti tiene conto della condizione economica e si applica direttamente sull’importo da pagare.

Una caratteristica importante del sistema è la sua automaticità: non è necessario presentare domande separate per ogni bonus. È sufficiente che la famiglia presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere la certificazione ISEE aggiornata. Se l’ISEE rientra nei limiti previsti, i bonus vengono automaticamente riconosciuti e applicati, spesso in forma cumulativa, senza ulteriori adempimenti da parte dell’utente.

Un aiuto concreto contro il caro bollette e le spese domestiche

L’ampliamento della soglia ISEE per i bonus sociali arriva in un momento in cui molte famiglie devono fare i conti con un aumento delle spese legate all’energia e ai servizi domestici. Anche se oggi i prezzi delle bollette tendono a stabilizzarsi rispetto ai picchi degli anni precedenti, restano livelli di spesa rilevanti che possono pesare sul bilancio familiare. In questo contesto, avere accesso a sconti automatici può significare una riduzione tangibile dell’esborso annuo per servizi fondamentali come luce, gas e acqua, oltre a una diminuzione dell’importo della tassa rifiuti.

Per molte famiglie, soprattutto quelle in difficoltà economica, il vantaggio dell’aumento della soglia ISEE è doppio: da una parte aumenta la probabilità di rientrare nei requisiti richiesti, e dall’altra si evita la necessità di dover presentare più domande per ottenere ciascun beneficio, grazie al meccanismo di erogazione automatica legato al calcolo dell’ISEE.

Cosa cambia nella pratica per le famiglie

In termini reali, molte più famiglie potrebbero rientrare quest’anno nell’agevolazione, grazie al nuovo limite di 9.796 euro. Per i nuclei con quattro o più figli la soglia più alta di 20.000 euro offre un margine ancora maggiore, includendo un numero più ampio di famiglie numerose che possono usufruire delle agevolazioni.

Questa modifica contribuisce a ridurre la pressione finanziaria sulle famiglie che si trovano in una situazione di fragilità economica, migliorando l’accessibilità ai servizi essenziali senza aggravare ulteriormente il carico burocratico.