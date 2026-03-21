Bonus centri estivi 2026 in arrivo: cosa sapere già oggi e come prepararsi

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Con l’estate che si avvicina, torna l’attenzione su uno degli aiuti più utili per le famiglie: il bonus centri estivi 2026. Anche se il bando ufficiale non è ancora stato pubblicato, ci sono già diverse informazioni che permettono di capire come funzionerà e, soprattutto, come prepararsi per non rischiare di restare esclusi.

Perché è proprio questo il punto: arrivare pronti può fare la differenza.

Bonus centri estivi 2026: siamo in attesa del bando

Ad oggi, il contributo non è ancora stato confermato nei dettagli per il 2026, ma tutto fa pensare a una riconferma della misura, vista la continuità degli anni precedenti.

Il bonus rientra infatti nelle iniziative di welfare gestite dall’INPS e dedicate alle famiglie dei dipendenti pubblici. Proprio per questo, le regole tendono a rimanere simili nel tempo, anche se possono esserci piccole variazioni su importi e requisiti.

Cos’è il bonus centri estivi

Si tratta di un contributo economico pensato per coprire, in tutto o in parte, le spese dei centri estivi diurni per bambini e ragazzi.

Parliamo di attività educative, sportive e ricreative che si svolgono nei mesi estivi e che aiutano i genitori a conciliare lavoro e gestione familiare.

Non è un bonus universale: è destinato a categorie specifiche e funziona tramite rimborso delle spese sostenute.

Chi potrà richiederlo

Anche per il 2026, salvo modifiche, il bonus dovrebbe essere rivolto ai figli di:

dipendenti pubblici iscritti alle gestioni INPS dedicate

pensionati della pubblica amministrazione

alcune categorie equiparate

I beneficiari diretti sono i minori tra i 3 e i 14 anni.

Questo significa che molte famiglie, soprattutto del settore privato, restano escluse dalla misura.

Quanto si può ottenere

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’importo.

Sulla base delle edizioni precedenti, il bonus dovrebbe prevedere:

fino a circa 100 euro a settimana

copertura per un massimo di 4 settimane

Il rimborso varia però in base all’ISEE e al costo effettivo del centro estivo.

Con un ISEE basso, il contributo può coprire quasi tutta la spesa. Con redditi più alti, invece, la percentuale si riduce.

ISEE: il primo passo da fare subito

Se c’è una cosa da fare già oggi, è questa: aggiornare l’ISEE.

È il fattore decisivo per:

accedere al bonus

ottenere l’importo massimo possibile

posizionarsi meglio in graduatoria

Senza un ISEE aggiornato, si rischia non solo di ricevere meno, ma anche di essere esclusi.

Come prepararsi alla domanda

Anche se il bando non è ancora online, ci sono alcune mosse strategiche che puoi fare in anticipo:

verificare di avere SPID, CIE o CNS attivi

controllare la propria posizione INPS

informarsi sui centri estivi disponibili nella propria zona

conservare eventuali documenti utili

Quando il bando uscirà, i tempi saranno stretti. Arrivare preparati significa avere più possibilità di ottenere il contributo.

Come funzionerà la richiesta

La procedura sarà quasi sicuramente simile agli anni passati:

domanda online sul sito INPS

inserimento dei dati del minore e del centro estivo

caricamento della documentazione

attesa della graduatoria

Il bonus non è automatico: viene assegnato solo a chi presenta domanda correttamente e rientra nei posti disponibili.

Quali centri estivi sono validi

Non tutte le strutture sono ammesse.

I centri estivi devono rispettare alcuni requisiti, tra cui:

essere organizzati da enti autorizzati

garantire attività educative o sportive

rispettare standard di sicurezza

essere diurni (senza pernottamento)

Sono quindi inclusi centri comunali, associazioni sportive, cooperative e realtà educative riconosciute.

Perché conviene prepararsi ora

Il bonus centri estivi è una misura utile ma limitata: non tutti riescono a ottenerla.

Proprio per questo, muoversi in anticipo è fondamentale. Non si tratta solo di fare domanda, ma di farla nel modo giusto e nei tempi giusti.

Il bonus centri estivi 2026 è ancora in attesa di conferma ufficiale, ma le basi sono già chiare. E chi si prepara oggi ha un vantaggio concreto.

Aggiornare l’ISEE, organizzarsi con i documenti e monitorare l’uscita del bando sono le tre azioni chiave per non perdere questa opportunità.

Per molte famiglie, infatti, non è solo un aiuto economico: è la possibilità di garantire ai propri figli un’estate serena, educativa e piena di esperienze.