Boldrini: "Nome accostato in modo subdolo ad Hannoun"

Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati, ha respinto con fermezza le insinuazioni che hanno collegato il suo nome all'arresto del giornalista Hannoun. In una dichiarazione ufficiale, l...

Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati, ha respinto con fermezza le insinuazioni che hanno collegato il suo nome all'arresto del giornalista Hannoun. In una dichiarazione ufficiale, la parlamentare ha chiarito la natura del suo unico incontro con il reporter, avvenuto nel 2022.

La difesa dell'ex presidente

"Il mio nome è stato accostato in modo subdolo all'arresto di Hannoun", ha dichiarato Boldrini, precisando che il breve colloquio avuto con il giornalista verteva esclusivamente sui rischi che i reporter corrono lavorando in Palestina. Un tema che da sempre sta a cuore all'ex presidente, nota per il suo impegno sui diritti umani e la libertà di stampa.

La vicenda ha sollevato un polverone mediatico che ha costretto Boldrini a uscire allo scoperto per difendere la propria ambiente reputazione. L'episodio evidenzia come la politica italiana sia sempre più esposta a dinamiche comunicative che rischiano di distorcere i fatti, alimentando sospetti infondati che necessitano poi di chiarimenti pubblici.