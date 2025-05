[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Blocco sito Agenzia Entrate, Commercialisti: “Inaccettabile nel giorno di scadenze fiscali”

L’Associazione Nazionale Commercialisti esprime profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo blocco del sito dell’Agenzia delle Entrate, che si sta verificando in queste ore in concomitanza con le importanti e numerose scadenze fiscali e contributive. Questo disservizio rappresenta uno dei tanti ostacoli, solo l’ultimo in ordine di tempo, al tempestivo rispetto degli adempimenti per i professionisti del settore, già gravati da un sistema fiscale complesso e da scadenze ravvicinate.

Nelle parole del Presidente ANC, Marco Cuchel, l’ennesima amara constatazione di una realtà che non può ulteriormente tacersi: “È inaccettabile che, in giornate cruciali per gli adempimenti fiscali, i professionisti si trovino impossibilitati ad accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo non solo compromette la nostra capacità di operare efficacemente, ma mina anche la fiducia nel sistema fiscale del nostro Paese.”

La circostanza che si sta verificando oggi comporta dapprima una sorta di turno virtuale col messaggio: “Sei in attesa di entrare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Quando sarà il tuo turno, avrai a disposizione 10 minuti di tempo per accedere”, a seguire poi giunge la caduta del sistema.

Non è la prima volta che l’ANC denuncia simili disservizi, segnalando gravi rallentamenti e l’inaccessibilità del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, sottolineando altresì l’urgenza di un’armonizzazione delle scadenze fiscali e di un potenziamento dell’infrastruttura informatica.

Agli allarmi lanciati dall’ANC circa le difficoltà di accesso fisico agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, si aggiunge ora quello di non poter raggiungere il portale per dare seguito correttamente e tempestivamente agli adempimenti.

L’Associazione Nazionale Commercialisti, nel ribadire il proprio impegno nel tutelare la categoria dei commercialisti e nel promuovere un sistema fiscale più efficiente, equo e rispettoso del lavoro dei professionisti, chiede al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate:

* Un immediato ripristino della piena funzionalità del sito e dei servizi telematici;

* Una proroga delle scadenze fiscali odierne, per garantire equità e rispetto nei confronti dei contribuenti e dei professionisti;

* Un piano strutturale di ammodernamento dei sistemi informatici, per prevenire futuri disservizi e garantire la continuità operativa.

ANC Comunicazione