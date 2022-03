Dolcissimi biscotti al cacao con noci cotti nella friggitrice ad aria.

La ricetta di Costanza.

Ingredienti:

125 g di farina di frumento

100 g di zucchero di canna

50 g di zucchero semolato

60 g di cacao amaro in polvere

un uovo

60 g di noci (potete sostituire con del cioccolato fondente)

un cucchiaino di lievito per dolci

un cucchiaino di bicarbonato

un pizzico di sale

due cucchiai di burro a temperatura ambiente

zucchero vanigliato

Occorrente:

un pezzo di carta d’alluminio

una ciotola

friggitrice ad aria

Procedimento:

Mischiare tutti gli ingredienti con le mani, eccetto le noci, in una ciotola fino a che sarà possibile ottenere un composto uniforme Stendere l’impasto su una superficie piatta e cospargere con i pezzetti di noci Impastare di nuovo e formare dei biscotti da circa 3 cm di diametro Preriscaldare la friggitrice per 4/6 minuti a 200 °C Mettere i biscotti nel cestello foderato con carta d’alluminio e cuocere 4/5 biscotti per volta in base allo spazio utile, per 5 minuti a temperatura di 180° (è possibile cuocere i biscotti anche per altri due minuti per un risultato più croccante) Togliere i biscotti e lasciarli freddare sopra una teglia

P.s. Se non si ha la friggitrice si possono cuocere in forno ventilato a 170 gradi preriscaldato per circa 10 minuti