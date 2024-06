Birriamo Beer Festival a Vieste sabato 8 giugno

Sabato 8 giugno, dalle ore 19, Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera si trasformano in un’esperienza di gusto e musica! L’evento vedrà anche l’esibizione di 5 live band, seguita da un DJ set con la migliore musica dance degli anni ‘90 in diretta su Radio Master.

Sarà un’occasione per scoprire le prelibatezze di sei birrifici artigianali pugliesi e gustare le specialità culinarie offerte dai numerosi punti food.

L’evento organizzato dall’associazione “Le Vie dello Shopping di Vieste” con il patrocinio del Comune di Vieste.