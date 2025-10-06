[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bilancio 2026. Campo: “PD impegnato ad evitare ai pugliesi la iattura dell’esercizio provvisorio”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Il voto favorevole della Commissione Bilancio ha chiuso la giornata dedicata all’esame del Bilancio di previsione da parte di tutte le Commissioni del Consiglio regionale. Il documento contabile sarà esaminato dall’Assemblea venerdì 10 ottobre.

Il Partito Democratico, insieme a tutti i gruppi della maggioranza di centrosinistra, ha deciso di tornare in Aula e approvare il bilancio per il 2026 esclusivamente per senso di responsabilità nei confronti dei pugliesi e del governo che verrà. Il nostro obiettivo, infatti, è scongiurare che la capacità di spesa della Regione Puglia sia vincolata e ridotta dall’applicazione delle norme sull’esercizio provvisorio.

Cosa vuol dire? Mancando il bilancio, gli uffici potrebbero spendere, mese per mese, un dodicesimo dell’intero ammontare della spesa annua. È la condizione in cui la Regione si verrebbe a trovare, quasi certamente, considerando che si voterà il 23 e 24 novembre e che, molto probabilmente, ci vorrà più o meno un mese per comporre la futura Giunta regionale.

Una iattura da evitare e il Partito Democratico farà di tutto per evitarla ai pugliesi.