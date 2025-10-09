Big Mama, infanzia segnata da bullismo e cattiveria: “Mi chiamavano chiattona, soffrivo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ospite di Luca Casadei nel podcast One More Time Big Mama si è lasciata sfuggire alcune toccanti rivelazioni che riguardano il suo passato.

La sua infanzia non è stata affatto semplice, è stata caratterizzata da bullismo e tanta cattiveria. La nota cantante ha fatto sapere che si sentiva molto sola da piccola perché non parlava con nessuno dei suoi problemi. Ha poi rivelato: “C’è una di quelle parole che mi ferisce la parola ‘chiattona’ e io l’ho sentita così tante volte, tipo tutti i giorni“. A causa degli insulti e degli attacchi Big Mama pensava di fare schifo e questo la faceva soffrire moltissimo.

Big Mama ha sofferto molto in passato: la cantante parla di bullismo e duri attacchi

Oltre agli insulti è stata aggredita anche fisicamente quando era solo una ragazzina, alcuni bulli le lanciarono delle pietre addosso. Dopo quel grave episodio ha scritto la canzone ‘Charlotte’ ed è stata per lei una liberazione, il suo nuovo inizio.

Big Mama sta vivendo un periodo difficile, durante l’ospitata ha fatto sapere di aver lottato molto per il suo lavoro, non voleva più essere la ragazzina bullizzata. Ora ci sono molte persone che le vogliono bene, ad altre invece non piace affatto e nei loro confronti si sente ancora la ragazza bullizzata. C’è stato un periodo in cui credeva di avere un po’ il potere in mano, in quello che è adesso però non la riconosce infatti è molto invidiosa. La cantante ha concluso dicendo: “La mia musica può anche non piacere. Ciò che non capisco è la cattiveria“.