Biciclettata per la Giornata Internazionale della Pace a Foggia

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PEDALIAMO PER LA PACE: a Foggia una biciclettata per la Giornata Internazionale della Pace (21 settembre)

🌈 In occasione della Giornata Internazionale della Pace, FIAB Cicloamici Foggia, il Coordinamento Capitanata per la pace ed Emergency San Giovanni Rotondo organizzano una passeggiata cittadina in bicicletta dedicata alla pace.

L’appuntamento è per lunedì 21 settembre, con ritrovo alle ore 18.15 presso i Campi Diomedei di Foggia e partenza alle ore 18.30. La pedalata si concluderà intorno alle ore 20.00, nuovamente presso i Campi Diomedei.

📆 La scelta del 21 settembre non è casuale. La Giornata Internazionale della Pace è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1981.



Quest’anno la ricorrenza assume un significato ancora più forte. Guerre e conflitti continuano a provocare vittime, distruzione, sofferenza e spostamenti di popolazioni in diverse parti del mondo: dall’Ucraina alla Palestina, dall’Iran al Sudan e alla Rep. Democratica del Congo, insieme a tante altre crisi spesso ignorate. In questo scenario parlare di pace non può essere soltanto un esercizio retorico: significa riaffermare il valore della vita umana, del dialogo, della nonviolenza, del rispetto dei diritti e della ricerca di soluzioni politiche ai conflitti.



L’evento si inserisce in un’iniziativa nazionale, promossa da FIAB ed Emergency: pedalate accessibili e aperte a tutti per portare un messaggio collettivo contro la logica delle armi e a favore dei diritti. A Foggia il 21 sarà infatti presente una rappresentanza della sezione Emergency di San Giovanni Rotondo.

🚴‍♂️ La bicicletta diventa così il mezzo simbolico e concreto attraverso cui attraversare la città portando un messaggio di pace. Un mezzo lento, sostenibile, non aggressivo, che permette di guardare e vivere gli spazi urbani in maniera diversa, insieme agli altri.

L’iniziativa si inserisce inoltre nella EUROPEANMOBILITYWEEK, la Settimana Europea della Mobilità urbana sostenibile che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre e promuove forme di mobilità attiva, trasporto pubblico e soluzioni di trasporto più pulite e intelligenti.

🗒️ Durante il percorso sono previste soste in diversi luoghi della città.

In ciascuna tappa saranno proposte letture e brevi riflessioni dedicate alla pace, alla nonviolenza, alla solidarietà e alla convivenza tra i popoli.

Sarà un modo per ricordare che la pace non è soltanto l’assenza della guerra. È anche la capacità di costruire comunità inclusive, di prendersi cura degli spazi comuni, di rispettare le differenze, di rifiutare la violenza come strumento per affrontare i conflitti.

Pedalare insieme diventa quindi un gesto semplice, ma carico di significato: muoversi attraverso la città per dire che la pace è una responsabilità quotidiana di ciascuno e di ciascuna.

📯 FIAB Cicloamici Foggia e il Coordinamento Capitanata per la pace invitano cittadine e cittadini, associazioni, famiglie, giovani e meno giovani a partecipare alla passeggiata, in bicicletta.

🤝 Una città che pedala insieme è una città che si incontra.

E una città che si incontra può costruire pace.

FIAB Cicloamici Foggia

Coordinamento Capitanata per la pace