Benjamin Mascolo di ‘Benji e Fede’ sta per diventare papà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Benjamin Mascolo, noto al grande pubblico come metà del duo musicale ‘Benji e Fede’, sta per diventare padre. Il cantante modenese, 32 anni, ha annunciato con entusiasmo via social la lieta notizia, condividendo alcune foto che ritraggono sua moglie Greta Cuoghi con un pancione evidente. L’annuncio è arrivato nella mattinata di martedì 15 luglio, attraverso un post su Instagram in cui Benjamin ha scritto parole piene di affetto e gratitudine.

Le immagini della moglie di Benjamin Mascolo

Le immagini, scattate in un resort di lusso a Forte dei Marmi, mostrano Greta con un pancione nudo, simbolo della gravidanza ormai avanzata. Accompagnando le foto, Benjamin ha scritto un messaggio intimo e toccante: “Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso.” Ha poi aggiunto: “Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te.”

La coppia, sposata dal novembre 2023, ha deciso di coronare il loro amore con il matrimonio poco dopo aver iniziato la relazione. Recentemente, hanno lasciato Milano per trasferirsi nel Modense, dove vivono un momento di grande gioia e attesa.

Prima di Greta, Benjamin ha avuto una relazione con l’attrice e star americana Bella Thorne, conclusasi con alcune difficoltà, come lui stesso ha confessato in passato. Ora, il suo cuore si riempie di speranza e felicità per il nuovo arrivo imminente.