Belve ultima puntata: De Filippi intervista Fagnani stasera

Belve chiude la stagione con un colpo di scena: Maria De Filippi intervisterà Francesca Fagnani nella puntata finale di stasera 2 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 2. Per la prima volta i ruoli si invertono, con la conduttrice che diventa ospite.

Sandrelli, Fognini e Salerno

Oltre al momento speciale con De Filippi, saranno ospiti Stefania Sandrelli, che racconterà aneddoti della sua carriera, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. “Una serata imperdibile”, anticipa la produzione. Il programma sarà disponibile anche su RaiPlay on demand. Un finale d’eccezione per il talk show di successo che ha conquistato il pubblico con interviste senza filtri.