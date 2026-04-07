Belve, ospiti prima puntata 7 aprile 2026 dalla Fagnani arriva Amanda Lear

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova stagione di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, torna in prima serata dal 7 aprile 2026 con una puntata che promette di diventare immediatamente virale.

La giornalista romana, ormai regina indiscussa delle interviste senza filtri, inaugura la settima edizione con tre ospiti molto diversi tra loro, ma accomunati da storie intense e personalità forti: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

La presenza di Amanda Lear è già un evento, ma cosa racconterà davvero nello studio di Belve? Quali aspetti della sua vita affronteranno Ramazzotti e Di Palma? E come riuscirà Fagnani a far emergere lati inediti delle loro storie? Scopriamolo insieme.

Amanda Lear a Belve: rivelazioni, amori proibiti e un passato che torna a galla

Tra gli ospiti della prima puntata, Amanda Lear è senza dubbio la più attesa. La sua intervista è un viaggio tra provocazione, ironia e confessioni che raramente ha condiviso in televisione.

Alle domande di Francesca Fagnani sugli amori trasgressivi, Lear racconta senza esitazioni le sue relazioni con uomini eterosessuali e omosessuali, spiegando con naturalezza la sua attrazione per personalità libere e creative.

Il momento più toccante arriva quando parla del marito Alain Philippe, morto in un incendio domestico.

Lear lo definisce “l’uomo che ho amato di più”, e alla domanda della Fagnani sulla sua identità sessuale risponde con sincerità: “Mio marito era bisessuale.”

L’intervista si addentra poi in uno dei capitoli più enigmatici della sua vita: il rapporto con Salvador Dalí e la moglie Gala.

Lear racconta di essere stata accolta nella loro casa come una figlia, rivelando che Gala non era gelosa, anzi, la considerava indispensabile per il benessere del marito.

Quando la Fagnani chiede se si trattasse di un ménage à trois, Lear spiazza tutti: “Non c’era sesso, Dalí era impotente.”

Non manca un passaggio dedicato a David Bowie, descritto con un’ironia irresistibile. Lear ricorda la loro relazione e racconta di come la moglie del cantante, Angie, l’avesse addirittura incoraggiata a frequentarlo, segno di una coppia apertissima.

Un’intervista che alterna leggerezza e profondità, confermando Amanda Lear come una delle ospiti più iconiche mai arrivate a Belve.

Micaela Ramazzotti: talento, fragilità e una carriera sempre in evoluzione

Accanto alla presenza esplosiva di Amanda Lear, la prima puntata di Belve ospita anche Micaela Ramazzotti, attrice amatissima e protagonista di alcuni dei film italiani più intensi degli ultimi anni.

La sua partecipazione promette un racconto più intimo, fatto di scelte artistiche coraggiose e di un percorso personale spesso esposto al giudizio pubblico.

Ramazzotti, che negli ultimi anni ha alternato cinema d’autore e progetti più popolari, si è sempre mostrata sensibile e diretta nelle interviste.

Con Francesca Fagnani, che non teme di affrontare anche gli aspetti più delicati della vita dei suoi ospiti, l’attrice potrebbe parlare dei momenti più complessi della sua carriera, delle sue battaglie personali e del rapporto con la notorietà.

La sua presenza aggiunge alla puntata una dimensione emotiva diversa, più introspettiva, che bilancia perfettamente l’energia travolgente di Amanda Lear.

Zeudi Di Palma: la nuova generazione si racconta a Belve

A completare il trio di ospiti della prima puntata c’è Zeudi Di Palma, giovane attrice e volto emergente del cinema italiano.

La sua partecipazione rappresenta lo sguardo della nuova generazione, quella che si affaccia al mondo dello spettacolo con entusiasmo ma anche con la consapevolezza delle difficoltà del settore.

Di Palma, che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica, porta a Belve una storia diversa: quella di una ragazza che ha trasformato il talento in opportunità, costruendo passo dopo passo una carriera in crescita.

Con la Fagnani potrebbe affrontare temi come l’identità, la pressione mediatica e il rapporto con il successo, offrendo un punto di vista fresco e contemporaneo.

La sua presenza arricchisce la puntata, creando un equilibrio perfetto tra icone del passato, protagoniste del presente e promesse del futuro.