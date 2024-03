Belve, Francesca Fagnani fa un’anticipazione clamorosa: “Ecco di cosa parlerà Fedez”

Francesca Fagnani è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con il programma di interviste “Belve”. L’appuntamento per la prima puntata del nuovo ciclo è fissato per martedì 2 aprile, e le anticipazioni sulle ospitate hanno già suscitato grande interesse. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Fagnani ha confermato le voci trapelate riguardo alle prime ospiti della nuova stagione. Nella puntata inaugurale, infatti, si siederanno accanto a lei il leader politico Matteo Salvini e l’eclettica Carla Bruni. Seguiranno poi interviste molto attese con figure di spicco come Fedez, Antonella Clerici e Loredana Bertè, insieme ad altri grandi nomi del panorama italiano.

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato a Fedez, di cui si è parlato molto nei giorni scorsi a causa di presunte controversie legate alla sua vita privata. Fagnani ha smentito voci riguardanti diffide e controdiffide, affermando che l’intervista si concentrerà principalmente sulla vita e sulle esperienze personali del rapper, senza focalizzarsi esclusivamente sul suo matrimonio con Chiara Ferragni.

L’aspettativa è alle stelle, considerando che da quando è emersa la crisi nel matrimonio dei Ferragni, questa sarà la prima intervista di Fedez su tale argomento. Fagnani ha espresso fiducia nella collaborazione del rapper e nel suo desiderio di offrire un ritratto completo e onesto di sé stesso.

Fagnani ha anche elogiato la scelta coraggiosa di Matteo Salvini di partecipare al programma, definendola un gesto di apertura e trasparenza. Ha inoltre espresso la sua gioia per il coinvolgimento di Loredana Bertè, una vera icona della musica italiana, e di Antonella Clerici, apprezzata per la sua forza e gentilezza.

Belve, Emma Marrone continua a rifiutare l’invito di Francesca Fagnani

Tuttavia, non tutte le personalità invitate hanno accettato di partecipare. Emma Marrone continua a rifiutare, mentre Fagnani stessa ha escluso la possibilità di intervistare il suo compagno Enrico Mentana, ribadendo la sua preferenza per mantenere separata la vita privata dalla sfera pubblica.

Ricordando alcune esperienze passate, Fagnani ha raccontato aneddoti divertenti e curiosi sulle reazioni degli ospiti al loro arrivo sul set, sottolineando che spesso l’iniziale apprensione si trasforma in divertimento e coinvolgimento durante l’intervista. Ha anche citato confronti più impegnativi con figure come Asia Argento e Monica Guerritore, rivelando che, nonostante le difficoltà, sono stati momenti di grande valore e intensità.