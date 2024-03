Fedez racconta tutto a Belve, ecco quando andrà in onda la Fagnani

Fedez racconta tutto a Belve e per farlo sceglie Francesca Fagnani. La giornalista compagna di Enrico Mentana racconta le novità della nuova stagione dell’attesissimo programma della RAI al Corriere della Sera. Nell’intervista lancia la bomba, confermando che ci sarà Fedez nella nuova edizione di Belve, che partirà il prossimo martedì 2 aprile.

La Fagnani afferma che il neo Single Fedez doveva già essere ospite di Belve nella passata stagione ma poi a causa dei problemi post festival di Sanremo si era preferito bloccare l’intervista. Mentre quest’anno nonostante i problemi “familiari” del cantante l’intervista è possibile.

Sui giornali nei giorni scorsi si è discusso molto di una ipotetica diffida da parte di Chiara Ferragni nel poter affrontare durante l’intervista il tema del loro matrimonio. La Fagnani afferma invece che non c’è stata nessuna diffida e che con Fedez si è parlato in maniera generica a tutto tondo, quindi anche della vita matrimoniale e della crisi con l’influencer Chiara Ferragni.

Fedez racconta tutto a Belve, gli altri ospiti della Fagnani

Fin dall’inizio la Fagnani ha voluto raccontare la donna in modo differente provando a raccontare la donna non solo vittima, ma anche rivendicativa. La scelta del nome “Belve” è sicuramente intesa in un’accezione positiva che implica ambizione, piglio intenso, voglia di fare carriera e puntare in alto. Nella visione di una donna protagonista e non gregaria.

La Fagnani al Corriere della Sera annuncia anche i suoi primi ospiti della nuova stagione. Conferma che ci saranno Carla Bruni e Matteo Salvini. La Fagnani ammette che non è mai semplice portare i politici nel suo programma, il motivo è che in genere l’ospite intervistato dalla Fagnani “si sveste” e resta “nudo” nell’intimo della sua vita, non sempre i politici sono disposti a fare questo. Ammette che i politici di sinistra sono meno avvezzi alle interviste mentre quelli di destra “si aprono di piu” L’unico politico di sinistra che ha intervistato è stato Renzi”.

Nella nuova stagione di Belve vedremo anche Loredana Bertè e Antonella Clerici. La Fagnani mostra dispiacere nel non riuscire mai ad intervistare Emma Marrone, non conosce le motivazione che la spingono a non farsi intervistare. Alla fine dell’intervista la Fagnani ammette che non intervisterebbe mai Enrico Mentana, che preferisce tenere lontana a vita privata con quella pubblica.