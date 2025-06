Belve Crime, colpaccio della Fagnani, primo ospite Massimo Bossetti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belve Crime, lo spin-off del fortunato programma “Belve”, condotto e ideato da Francesca Fagnani, debutterà su Rai 2 e RaiPlay martedì 10 giugno alle 21:20. Prodotto da Fremantle, questo nuovo format si concentrerà su interviste esclusive a figure centrali di casi di cronaca nera.

Un Viaggio Nella Mente Criminale

L’obiettivo di “Belve Crime” è esplorare a fondo la psicologia di individui coinvolti in fatti di cronaca nera, siano essi colpevoli o testimoni chiave. Il programma si propone di indagare i meccanismi mentali di chi ha commesso errori o ha attraversato esperienze traumatiche, ripercorrendo nel contempo i cold case e i delitti che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica italiana negli ultimi anni.

Massimo Bossetti Ospite Della Prima Puntata

Il primo appuntamento con “Belve Crime” vedrà protagonista Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Nonostante le sentenze di appello e Cassazione abbiano confermato la sua colpevolezza, Bossetti ha sempre proclamato la sua innocenza.

In un’intervista inedita e approfondita, realizzata nel carcere di Bollate (Milano), Bossetti risponderà alle domande dirette di Francesca Fagnani. Si preannuncia un confronto intenso e serrato, in cui, per la prima volta, Bossetti racconterà dettagliatamente la sua versione dei fatti. Le interviste agli altri ospiti della puntata, invece, sono state realizzate in studio.