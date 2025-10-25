Belve 2025, un debutto esplosivo: le ospiti della prima puntata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna Belve, il talk più graffiante della televisione italiana, e lo fa con un trio di ospiti che promette scintille. La prima puntata della nuova stagione, in onda martedì 28 ottobre 2025 su Rai 2 alle 21:20, vedrà sedersi davanti a Francesca Fagnani tre donne diversissime tra loro, accomunate da una caratteristica: la capacità di trasformare la propria immagine in linguaggio pubblico. In questo articolo informeremo voi lettori di tutto, ma proprio tutto, quello che è stato reso noto sul web circa la pima puntata di Belve. Continuate a leggere!



Belve, puntata del 28 ottobre: le ospiti di Francesca Fagnani

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, le tre ospiti della prima puntata saranno Isabella Rossellini, Belén Rodríguez e Rita De Crescenzo, tre donne lontane per storia e stile, ma unite da un comune denominatore: la forza di saper sostenere lo sguardo della Fagnani. La scelta di aprire con tre figure femminili così diverse è, ancora una volta, la chiave del successo del format. Belve vive di contrasti, di verità dette a metà, di pause che valgono più di una confessione. Ed è in quella sospensione che Francesca Fagnani costruisce il suo rito televisivo, un mix di giornalismo e spettacolo in cui l’intervista diventa racconto umano. Isabella Rossellini porta in scena l’eleganza di un cinema che non ha mai smesso di guardare avanti. Attrice, modella, regista e figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rappresenta la memoria vivente di un’epoca, ma anche la modernità di chi ha saputo reinventarsi con ironia e intelligenza. La sua presenza darà profondità alla puntata inaugurale, evocando quella sensualità discreta e intellettuale che da sempre la contraddistingue. Sarà lei la “belva” capace di incantare con la misura, non con l’urlo. Poi arriva Belén Rodríguez, il volto che il pubblico televisivo conosce meglio ma che, forse, non conosce davvero. Star dei social e dei palinsesti, Belén si presenterà al cospetto di Fagnani per raccontare un’altra sé: la donna dietro la celebrità, la madre, la professionista che ha imparato a convivere con le etichette. Belve potrebbe offrirle lo spazio per dire ciò che altrove non avrebbe potuto dire, spogliandosi del personaggio per mostrare la persona. Infine, Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che sta per varcare il confine tra smartphone e televisione nazionale. La sua presenza è già diventata caso mediatico. Con oltre due milioni di follower e una popolarità costruita sul web, De Crescenzo rappresenta il volto più controverso del nuovo intrattenimento. La Fagnani, da sempre maestra nel gestire gli eccessi, la accoglierà nella sua arena come simbolo di una trasformazione più ampia: il passaggio del linguaggio digitale al linguaggio televisivo. Un esperimento audace che metterà alla prova il confine tra spontaneità e strategia mediatica. Tre donne, tre mondi, tre racconti di potere e vulnerabilità. Belve non punta solo alla curiosità, ma alla riflessione. Cosa significa oggi essere un personaggio pubblico? Quanto di vero resta nella costruzione della propria immagine? A queste domande, la prima puntata cercherà di dare forma, forse anche qualche risposta. Con questo esordio, Belve riafferma la sua identità: un programma che non giudica, ma scava. Francesca Fagnani si conferma la regina dell’intervista contemporanea, capace di trasformare ogni volto in un caso umano e ogni parola in una confessione televisiva. La stagione 2025 è appena iniziata, ma l’arena delle Belve è già pronta a ruggire.