Ore 14: perché Milo Infante ha allontanato Azzurra Barbuto?

L’atmosfera nei corridoi della tv pomeridiana è spesso sottile come un velo di seta: leggera, elegante, ma pronta a strapparsi. È con questo stesso senso di fragilità – e di tensione silenziosa – che venerdì 23 ottobre 2025 si è consumato lo scontro in diretta nel programma Ore 14, condotto da Milo Infante. Una scintilla che ha chiarito al grande pubblico perché il giornalista e conduttore Rai ha deciso di allontanare Azzurra Barbuto dal programma e di inviare, implicitamente, un messaggio agli ospiti, agli opinionisti e alla redazione: lo show ha regole, e non sono negoziabili.



Ore 14: la lite tra Azzurra Barbuto e la legale di Alessia Pifferi

Quel giorno a scatenare la tensione è stato il dibattito sul caso Alessia Pifferi. La legale dell’imputata aveva affermato che la sua assistita era affetta da “deficit intellettivo”, per spiegare la mancanza di istinto materno. Quando Barbuto, ospite in studio, ha attaccato con tono assai duro, mettendo in dubbio le parole dell’avvocato, si è creata una situazione di sovrapposizione: “Lei dice che è una cosa che accade”, ha attaccato Barbuto. “E poi ci vorrebbe far credere che la signora non se ne sia accorta perché è stupida?”. Infante ha cercato di moderare: “Rispetti chi non ha parlato” è stata la frase che ha provocato la reazione di Barbuto. La situazione è irrimediabilmente degenerata quando la giornalista ha minacciato in diretta l’avvocato: “La denuncio in un attimo. Io non ho nessun problema”. A quel punto il conduttore ha chiarito che non era più tollerabile la deriva dello spazio. A quel punto, ha chiesto di silenziare il microfono dell’ospite. “Adesso sì, stai dando fastidio”, ha sentenziato. Da quel momento è iniziata la riflessione pubblica: perché questa decisione? Infante ha fatto sapere, rispondendo a un post sui social, che è il programma a dettare le regole, non gli ospiti: “Posso solo … scusarmi ancora per quello che è accaduto. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa”. Nella puntata di venerdì 24 ottobrem, in studio, rivolto a Candida Morvillo, Milo Infante ha aggiunto con tono leggermente tagliente: “Ci onori della tua presenza. Sai che noi distinguiamo ospiti di cui ci onoriamo e persone che scegliamo di non accogliere più. Ma di questo parleremo più tardi”. Una battuta che molti hanno interpretato come letteralmente la messa in mora di Barbuto. Noemi Azzurra Barbuto è una giornalista e scrittrice italiana, originaria della provincia di Reggio Calabria. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche Internazionali. In giovane età ha maturato l’interesse per la scrittura e per il giornalismo, decidendo ben presto di trasferirsi a Milano per dare avvio alla sua carriera. Barbuto ha svolto collaborazioni con importanti testate e format televisivi: tra le sue esperienze professionali figurano il quotidiano Libero, i settimanali Grazia e Visto, e ruoli come autrice televisiva per reti del gruppo Mediaset. Oltre al giornalismo, è autrice di diversi libri. Tra i titoli principali: Ali di burro (2011) e Spegni quel telefono. Galateo per sopravvivere in Italia (2018). Per quanto riguarda la vita sentimentale e privata della Barbuto, le informazioni sono molto limitate: lei stessa ha scelto di mantenere discrezione su relazioni e affetti.