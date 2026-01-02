Belen Rodriguez sfogo social: lato B alle Maldive per il 2026

Dopo un anno decisamente sottotono, Belen Rodriguez ha scelto di salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in grande stile. La showgirl argentina si trova in un resort di lusso alle Maldive, dove ha...

Dopo un anno decisamente sottotono, Belen Rodriguez ha scelto di salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in grande stile. La showgirl argentina si trova in un resort di lusso alle Maldive, dove ha trascorso le festività natalizie lontana dai riflettori italiani.

Lo scatto che ha fatto impazzire i follower

A sorprendere i fan è stata una foto pubblicata nelle sue storie Instagram, in cui Belen mostra il lato B in un costume ridottissimo, sullo sfondo di acque cristalline e spiagge bianchissime. L'immagine ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti.

"Buon anno a tutti", ha scritto la Rodriguez accompagnando lo scatto con un messaggio criptico che molti hanno interpretato come una frecciatina ai detrattori. Nel 2025 la showgirl ha attraversato un periodo difficile, con pochi impegni televisivi e diverse voci su presunti problemi di salute che l'avrebbero spinta a prendersi una pausa.

Le tradizioni natalizie italiane sono evidentemente molto diverse dal Capodanno tropicale scelto da Belen. Il soggiorno all'Emerald Maldives Resort sarebbe costato diverse migliaia di euro a notte, confermando lo stile di vita glamour della conduttrice.

Nel frattempo, i fan sperano di rivederla presto in televisione. Secondo alcune indiscrezioni, Belen potrebbe tornare su Mediaset con un nuovo progetto nel corso del 2026. La luna piena di gennaio potrebbe portarle fortuna per nuovi inizi professionali.