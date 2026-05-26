Belen Rodriguez, malore a Milano: cosa è successo e come sta ora la showgirl

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Era poco dopo le sette di lunedì mattina quando le urla di Belen Rodriguez hanno svegliato il palazzo in zona Brera. Grida disperate dal cortile interno, «Aiuto, aiutatemi». Un vicino ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e personale del 118, e la showgirl argentina è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Cosa è successo, come sta Belen adesso e cosa spiega questa mattinata.

Belen Rodriguez malore a Milano: cosa è successo lunedì mattina

Il palazzo è un condominio di cinque piani nel cuore di Milano, a pochi passi dal quartiere Brera. Erano circa le sette di lunedì 26 maggio quando le urla di una donna hanno cominciato a risuonare nel cortile interno. I residenti le hanno sentite chiaramente e in poco tempo hanno capito da quale finestra provenissero. Quella del bagno nell’appartamento di Belen Rodriguez, la conduttrice e modella argentina di 41 anni.

Uno dei vicini ha composto il 112 senza esitare. Sul posto sono arrivati la polizia, il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, necessaria perché la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno. Quando i pompieri hanno cominciato a forzare l’ingresso, la showgirl ha aperto la porta da sola. Chi era presente ha riferito che si trovava in uno stato di alterazione psicofisica.

Per evitare che il traffico intralciasse le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso la strada a senso unico dove si trova lo stabile. Qualche ora dopo l’allarme, la conduttrice è salita sull’ambulanza ed è stata portata in ospedale.

Belen Rodriguez ricoverata al Policlinico di Milano: come sta dopo il soccorso

Il ricovero al Policlinico di Milano è avvenuto in codice giallo. Una classificazione che indica un’urgenza relativa, senza pericolo immediato per la vita. Le condizioni della showgirl, per quanto è dato sapere, non sarebbero gravi, anche se né lei né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali nelle prime ore dopo l’episodio.

Nel giro di poche ore, però, il nome di Belen è diventato uno dei più cercati in Italia. Le notizie si sono rincorse tra aggiornamenti frammentari, ricostruzioni e inevitabili speculazioni. Stando a fonti vicine alla vicenda, la showgirl avrebbe trascorso la notte precedente da sola, senza familiari né amici nelle vicinanze. Un dettaglio che rende ancora più pesante l’immagine di quelle grida dal bagno. Nel frattempo, la polizia ha avviato accertamenti su due incidenti stradali avvenuti quella mattina nelle immediate vicinanze dello stabile.

Salute mentale e pressioni professionali: cosa c’è dietro il malore

L’episodio di lunedì non arriva dal nulla. Già nel novembre 2025, alcune apparizioni pubbliche di Belen avevano fatto scattare l’allarme tra fan e addetti ai lavori, a partire dal festival di Vanity Fair e da certi video su TikTok che mostravano una donna visibilmente in difficoltà. Qualche settimana dopo, la showgirl aveva scelto di parlarne apertamente su Instagram, ammettendo di convivere con attacchi di panico e depressione da anni. Non semplice, aveva spiegato, fare i conti con queste fragilità quando il tuo lavoro è sempre sotto i riflettori e ogni cedimento rischia di trasformarsi in un bersaglio.

Dietro il drammatico weekend di Belen, culminato con il soccorso dei vigili del fuoco e il ricovero, ci sarebbe una pesante batosta professionale: l’esclusione dall’Isola dei Famosi, comunicata nelle ultime ore. Un retroscena che, se confermato, aiuterebbe a spiegare almeno parte della tensione accumulata nelle settimane precedenti.