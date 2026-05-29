Belén Rodríguez, cosa è successo davvero: due versioni sul ricovero

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Continuano a emergere indiscrezioni sul ricovero di Belén Rodríguez avvenuto nei giorni scorsi a Milano. Nelle ultime ore, accanto alla ricostruzione dei soccorritori, è arrivata anche la versione fornita da alcune persone vicine alla showgirl. Due racconti differenti che stanno alimentando il dibattito mediatico.

Due ricostruzioni diverse sul caso Belén

La vicenda che ha coinvolto Belén Rodríguez continua a far discutere. Secondo le informazioni emerse al momento, la conduttrice sarebbe stata soccorsa dopo una mattinata particolarmente complessa all’interno della sua abitazione milanese. L’allarme sarebbe partito dopo alcune richieste di aiuto sentite dai vicini, che hanno spinto all’intervento dei soccorsi.

La prima ricostruzione, attribuita ai vigili del fuoco e riportata da diversi media, descrive una situazione delicata. I soccorritori avrebbero trovato Belén in uno stato di forte agitazione e confusione, con difficoltà a comunicare in modo chiaro. Secondo quanto riferito, la showgirl sarebbe rimasta chiusa in bagno senza riuscire a spiegare con precisione cosa fosse accaduto. Le stesse fonti avrebbero comunque escluso qualsiasi intenzione di compiere gesti estremi.

Nelle ultime ore, però, una seconda versione dei fatti è stata diffusa da amici e conoscenti della presentatrice. Secondo questo racconto, quanto accaduto sarebbe stato il risultato di un semplice incidente domestico. La causa sarebbe stata una serratura difettosa che avrebbe bloccato Belén all’interno del bagno, provocandole una forte crisi di panico dopo diversi tentativi falliti di uscire dalla stanza.

Sempre secondo le persone a lei vicine, alcune ricostruzioni circolate nelle scorse ore avrebbero enfatizzato eccessivamente l’accaduto, trasformando un episodio domestico in una vicenda molto più drammatica. La stessa tesi sostiene che il malore non sarebbe collegato a particolari problemi personali o psicologici, ma esclusivamente allo spavento vissuto durante quei momenti.

Nel frattempo, le condizioni della showgirl sarebbero in netto miglioramento. Dopo gli accertamenti effettuati in ospedale, Belén è stata dimessa ed è tornata a casa. Accanto a lei, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero stati la sorella Cecilia Rodríguez, l’ex marito Stefano De Martino e alcune persone molto vicine alla famiglia.

FONTI:

ilSussidiario.net

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