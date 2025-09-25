Belen perde la calma di fronte ai paparazzi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belén Rodríguez è tornata al centro dell’attenzione per una nuova uscita di fuoco, questa volta in strada, con sua figlia Luna Marì tra le braccia. Secondo quanto riportato da Oggi e rilanciato da Today, la showgirl argentina avrebbe perso la calma davanti a una banda di paparazzi che seguivano lei e la figlia mentre trascorrevano un pomeriggio a Milano, in zona Garibaldi. “Basta, sono stanca. Andate via e state lontana da me e dalla mia bambina!” avrebbe gridato Belén, mettendo in evidenza la maternità protettiva e la sua naturale ostilità verso i fotografi in un momento apparentemente di normalità famigliare.

Belen in compagnia di Luna Marì

La lite si sarebbe scatenata poco prima, quando la piccola Luna Marì era impegnata in una merenda dopo un incontro a scuola. L’episodio si inserisce in un filone di recenti manifestazioni di nervosismo della showgirl, già protagonista di altre scene in pubblico: episodi di lite con un benzinaio in Sardegna per un’infrazione stradale e una vivace contesa verbale in un locale di Porto Cervo, dove la musica e l’eccesso di luci hanno alimentato le tensioni.

Non è chiaro se Belén saprà proseguire la giornata in pace con la figlia, ma resta la sua posizione netta: proteggere Luna Marì a ogni costo.