Belén ha una nuova fiamma? Il bacio con Nicolò in Sardegna

La showgirl argentina Belén Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta per una nuova storia d’amore. Dopo aver alimentato i gossip con Andrea Foriglio, l’osteopata dei vip, e senza che ci fosse mai stata una conferma ufficiale, la rivista Chi ha paparazzato Belén in compagnia di un uomo di nome Nicolò, in Sardegna. Gli scatti mostrano un bacio appassionato in acqua, che non lascia spazio a dubbi: tra i due è scoppiata la scintilla.

La foto tra Belén e Nicolò

Dalla fotografia non si riesce a capire molto su Nicolò: né l’età, né il suo ruolo, né come si siano conosciuti. Tuttavia, Belén, che tra poco compirà 42 anni, sembra aver ritrovato il sorriso e il cuore che batte forte. Attualmente, sul suo profilo Instagram, segue due Nicolò, lasciando aperta la possibilità che uno di loro sia il suo nuovo amore.

Nel frattempo, la vita familiare di Belén non è altrettanto serena. La relazione con la sorella Cecilia sembra essere ai ferri corti, con voci di tensioni e distanze, anche a causa di dissapori con il marito di Cecilia, Ignazio Moser. La love story di Belén, dunque, è al centro di molte attenzioni.