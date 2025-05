[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beautiful trama episodio 22 maggio: Liam si riconcilia con Steffy “la mia riconciliazione con Steffy è inevitabile!”

Oggi, giovedì 22 maggio 2025 sentiremo Liam dire così!https://www.ilsipontino.net/

xr:d:DAFA8zsoZg4:362,j:37453386426,t:22100811

Steffy ha chiarito che non lascerà Finn

Nonostante Sheila (Kimberlin Brown) non molla, Liam (Scott Clifton) resterà dell’idea che lui e l’ex moglie si riconcilieranno inevitabilmente e non si arrenderà.

Li (Naomi Matsuda) confesserà di essere rancorosa con Poppy. Non può rimanere in cinta e provare la felicità di un figli in grembo.

Ecco il motivo per cui odierà Sheila che ha condiviso quest’esperienza con Finn. Poppy (Romy Park) vorrebbe stare vicino a Li, ma quest’ultima la respingerà…

Rinnoviamo l’appuntamento con Beautiful e le anticipazioni delle ultime puntate di maggio 2025!