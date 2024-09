Beautiful spoiler Americani: Luna cattiva numero 1 della Soap?

Beautiful spoiler Americani. Sheila è sempre stata considerata “la cattiva numero” 1 della Soap? Sarà davvero così? Fino a ora sì, scettro e corona sono passati di diritto a Luna, la cugina di Finn. La Forrester è diventata la vera dark Lady di Beautiful, cosa starà accadendo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna diventa la cattiva numero 1 della Soap?

Nessuno avrebbe immaginato che in America, gli episodi si arricchiscano di un personaggio che farà molto parlare. Non pensavamo nell’arrivo di Luna è il personaggio. Dopo il ritorno di Sheila, nelle puntate americane della Soap arriverà la cugina di Finn.

Non tarderemo a vederla negli episodi italiani. La ragazza è tra i nuovi personaggi in arrivo su. Canale5mostrera una delle peggiori dark lady che la famiglia Forrester abbia conosciuto. Chi l’avrebbe detto?

Alcuni fans considerano la ragazza più cattiva e perfida di Sheila

Come può essere possibile che la cugina del bel dottore tolga lo scettro e la corona alla Carter? Nessuno ha mai trovato l’assassino di Tom e Hollis. Eppure sono stati uccisi! Sheila inizialmente sembrava incriminata, sia su Li e Jack, sia su Poppy ma anche su Luna. La piccola Nozawa era stimata colpevole, l’accusa rivelata veritiera e fondata. Inoltre la giovane è risultata squilibrata.

Le trame della Soap verranno sconvolte. Tom, il suo vero padre e Hollis aveva scoperto ogni cosa e Luna li ha uccisi. La perfida donna intendeva diventare ricca e potente ed entrare nella famiglia Spencer. La giovane comprerà un falso test di paternità e lo sostituirà a quello eseguito da Li alla Villa.

Un piano vincente

Un piano che ha ingannato tutti. In seguito se l’è vista con Katie, che ha incuriosito Bill e poi con Steffy, mentre incastrava e faceva trarre in arresti Poppy, la sua mamma. Inoltre la bella stagista, a cui ha dovuto vorrebbe sfruttare l’ingenuità della moglie di suo cugino.

Luna nota che la Forrester bacia Bill ma non si sarebbe certo aspettata che fosse così ingenua da affrontarla faccia a faccia. Seguirà una bibita fresca da parte di Luna, piena di sonniferi. Steffy si troverà in gabbia, in mano a Luna, pronta a liberarsi di lei.

La Forrester sparirà dalla faccia della terra.

Sheila Carter potrebbe superare la cattiveria della malefica rossa

La rossa ha sempre agito la stessa linea e la stessa motivazione, voleva farsi amare anche con la forza. E dobbiamo I peggiori crimini da lei commessi, risalgono agli anni ’90 e ai primi anni 2000. Luna è arrivata invece in un periodo di relativa seminando panico in due minuti.

Luna ha infatti agito solo per diventare ricca e ha sacrificato sua madre, E’ stata una giovane senza scrupoli e senza alcuna etica. Luna e i suoi piani sono peggiori di Sheila Carter e del suo folle piano di trovare una famiglia.