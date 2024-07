Eccoci a Beautiful anticipazioni puntate dal 7 al 13 luglio 2024. Hope si tormenterà e sarà addolorata perché Douglas non vive più a casa con lei e Liam. Steffy invece vivrà con la preoccupazione perché deve darle la notizia che “Hope For The Future” è in perdita, quindi la linea dovrà essere sospesa.

Finn potrebbe diventare primario in ospedale

Finn potrebbe diventare primario in ospedale, ma confiderà a Li di temere che non desidera la promozione, perché dovrebbe stare più tempo lontano dalla famiglia. Eric e Steffy festeggeranno Carter per i suoi dieci anni di servizio nell’azienda.

Steffy finalmente riuscirà a comunicare a Hope che “Hope For The Future” sta per essere sospesa. Gli incassi delle vendite non vanno bene. alla linea manca un capo stilista geniale che sappia raddrizzare il tiro. Steffy convocherà, per questo motivo anche Thomas e Taylor.

Steffy chiederà a Hope di permettere al fratello di tornare a lavorare con lei

Steffy chiederà a Hope di permettere al fratello di tornare a lavorare insieme a lei per scongiurare la chiusura della linea. Nel frattempo, Liam andrà a trovare Bill e quando saranno da soli, tenterà di convincerlo a lasciare Sheila, il padre sembrerà irremovibile. Sheila comparirà inaspettatamente a casa di Deacon.

Sheila invece si recherà da Deacon e gli dirà che la vita con Bill è molto pesante e la sta facendo diventare pazza, poi i due si baceranno appassionatamente. Bill dirà a Liam che se scoprisse un tradimento di Sheila, gliela farebbe pagare cara.

Steffy tenterà di persuadere Hope a ridare a Thomas il ruolo di capo stilista

Steffy vuole salvare la sua linea “Hope For The Future”, che rischia la chiusura; Hope rimarrà incerta sulla decisione da prendere. Hope parlerà con Thomas, pensando a decidere se accettare di lavorare di nuovo con lui per salvare la sua linea. Thomas le prometterà ancora una volta che non tradirà mai più la sua fiducia.

Sheila si renderà conto che tradendo Bill non solo rischierà di tornare in prigione, ma anche l’incolumità di entrambi. Taylor cercherà di convincere Brooke che Thomas è pronto a tornare a lavorare con Hope e che non costituirà più una minaccia.

Le anticipazioni sulle puntate di Beautiful dal 7 luglio sono terminate, torneremo presto con nuove.