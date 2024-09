Beautiful puntate americane: Taylor nasconde un terribile segreto

Torniamo a scrivere di Beautiful, relativamente alle anticipazioni puntate americane. Taylor sta nascondendo un terribile segreto, di che si tratterà? Chi segue ed è fan di Rebecca Budig, attrice di 51 anni, già nota negli schermi e nuovo volto televisivo, si chiederà il motivo per cui la dottoressa Hayes sia tornata nella metropoli californiana.

Taylor metterà in chiaro subito di non voler entrare in competizione con Brooke

La donna non è tornata per riconquistare il cuore dello stilista, quale sarà il motivo? Nei prossimi episodi, scopriremo un segreto terribile che Taylor si porterà dentro. Taylor tornerà a essere amica di Brooke.

Appena giunta a Los Angeles, la dottoressa Hayes farà in modo di trascorrere molto tempo con Steffy e con i nipoti. Alla stregua di Parigi, dove stava con Thomas e Douglas, la psichiatra cercherà di dedicarsi completamente alla figlia.

Continuerà ad amare Ridge Forrester, ma non intenderà affatto entrare in competizione con Brooke per conquistare il cuore dello stilista. Lui e la rivale, pur essendo tornati insieme da oltre un anno, non saranno ancora saliti all’altare.

Beautiful puntate americane, Taylor non fomenterà alcuna competizione

Taylor non sembrerà disposta ad affannarsi contro la Logan. La dottoressa Hayes proporrà a Brooke di tornare a essere amiche. Porrà una condizione: Taylor chiederà a Brooke di convincere la figlia Hope a non farsi strane idee su Finn. La psichiatra potrà così assicurare loro un futuro sereno ai suoi cari.

Taylor dirà a Li: “sto morendo”, ecco la sconvolgente confessione nelle prossime puntate Beautiful.

L’interesse così forte di trascorrere tempo con i figli e i nipoti, verrà svelato in una conversazione della Hayes con Li Finnegan.

La psichiatra parlerà con la consuocera e vorrà conoscere il suo parere di medico. Le dirà di soffrire di un’insufficienza cardiaca. “Sto morendo” saranno le parole. Sarà una confidenza tra le due donne. Intanto dall’America giungono spoiler che anticipano i sospetti di Steffy su sua madre e i segreti nascosto, Taylor riuscirà a non trattare l’argomento.